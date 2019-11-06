2019-11-06T16:37:33+03:00
Спорт

На чемпионат Сибири по ММА приедет боец-звезда

Александра Шлеменко приглашают организаторы турнира
БОРЗОВ Денис
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Фото: Минспорта Алтайского краяФото: Минспорта Алтайского края
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На чемпионат Сибири по смешанным единоборствам (ММА), который пройдёт в Барнауле в марте 2020 года, организаторы планируют привезти известного бойца-профессионала омича Александра Шлеменко.

Это обсудили на встрече в региональном министерстве спорта, где заместитель министра Юрий Самсоненко обсуждал с алтайскими бойцами итоги прошедшего в Барнауле турнира по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова.

Как сообщили в министерстве спорта Алтайского края, пока создаётся оргкомитет чемпионата СФО, уточняется дата (скорее всего - начало марта). Сам турнир планируется провести в спорткомплексе «Победа».

Справка

Александру Шлеменко 35 лет, он родился в Омске. Российский боец смешанного стиля. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года. Дважды выигрывал гран-при американской лиги Bellator, владел титулом чемпиона Bellator в среднем весе, который сумел защитить трижды.

Чемпион мира по современному панкратиону, чемпион Азии, чемпион России, обладатель Кубка России по панкратиону. Мастер спорта международного класса по армейскому рукопашному бою

ИСТОЧНИК KP.RU

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