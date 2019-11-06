2019-11-06T15:10:47+03:00
Общество

Новоалтайск признали самым комфортным для проживания городом в Алтайском крае

Краевой столице не хватило всего балла для первого места
БОРЗОВ Денис
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Застройка в НовоалтайскеЗастройка в НовоалтайскеФото: Олег УКЛАДОВ
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Минстрой России составил рейтинг самых комфортных городов для проживания. В Алтайском крае, как ни странно, первое место занял Новоалтайск, набрав 180 баллов.

Как сообщает «МК на Алтае», Барнаулу не хватило всего лишь балла, чтобы занять первую строчку регионального рейтинга. По правилам «топа», города, которые набрали больше 180 баллов, считаются комфортными. Остальные, не перейдя рубеж, попадают в красную зону, там, в свою очередь, жить некомфортно.

Эксперты оценивали несколько областей: безопасность, экологию, инфраструктуру и другие критерии. По критерию «Жилье и прилегающие пространства» Новоалтайск набрал 48 баллов. Никто из других претендентов Алтайского края не получал такой балл по любому из критериев.

Барнаул заработал максимум баллов в «Общественно-деловой инфраструктуре и прилегающих пространствах».

«Бронзу» в рейтинге взяла Белокуриха, далее в списке - Бийск и Алейск. Самыми некомфортными для жилья стали города Горняк, Славгород и Камень-на-Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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