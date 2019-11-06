2019-11-06T13:55:08+03:00
Общество

Ветеран ВОВ Матрена Андрейченко отмечает 96-летие

Она до сих пор руководит отделением «Российского союза ветеранов»
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Матрена АндрейченкоМатрена АндрейченкоФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

6 ноября ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Барнаула Матрена Андрейченко отмечает 96-летие.

Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор является действующим председателем Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». В этот день ее посетил и поздравил заместитель главы администрации города Александр Артемов.

- Вы во всем для нас являетесь примером. Прошли всю войну, много лет отдали работе в сфере народного образования. Ваш вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотическое воспитание молодежи поистине бесценен. Спасибо вам от всех жителей краевой столицы! Будьте здоровы и счастливы! – отметил гость.

После окончания школы Матрена Егоровна добровольно ушла на фронт медсестрой. Несмотря на свою хрупкую комплекцию, она бесстрашно выносила раненых с поля боя, за что была награждена орденом «Красной звезды» и не только.

После выхода на пенсию с 1992 года она была бессменным ответственным секретарем городского комитета ветеранов Великой Отечественной войны, заместителем председателя комитета ветеранов войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На чемпионат Сибири по ММА приедет боец-звезда
Новоалтайск признали самым комфортным для проживания городом в Алтайском крае
Ледовый дворец построят в Бийске
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Более 500 человек с начала года переселили из аварийного жилья
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей
Последняя в этом году продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле
К гимназии в центре Барнаула пристроят дополнительный корпус
Алтайские специалисты обнаружили в пробе леса опасного вредителя
Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»
В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину
Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом
Мария Бутина может стать депутатом Госдумы
АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи
Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу
В Рубцовске нашли свалку с трупами животных