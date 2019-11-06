Ветеран ВОВ Матрена Андрейченко отмечает 96-летие

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-06T13:55:08+03:00

Она до сих пор руководит отделением «Российского союза ветеранов»

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6 ноября ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Барнаула Матрена Андрейченко отмечает 96-летие.

Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор является действующим председателем Барнаульской городской общественной организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». В этот день ее посетил и поздравил заместитель главы администрации города Александр Артемов.

- Вы во всем для нас являетесь примером. Прошли всю войну, много лет отдали работе в сфере народного образования. Ваш вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотическое воспитание молодежи поистине бесценен. Спасибо вам от всех жителей краевой столицы! Будьте здоровы и счастливы! – отметил гость.

После окончания школы Матрена Егоровна добровольно ушла на фронт медсестрой. Несмотря на свою хрупкую комплекцию, она бесстрашно выносила раненых с поля боя, за что была награждена орденом «Красной звезды» и не только.

После выхода на пенсию с 1992 года она была бессменным ответственным секретарем городского комитета ветеранов Великой Отечественной войны, заместителем председателя комитета ветеранов войны.

ИСТОЧНИК KP.RU