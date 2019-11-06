Более 500 человек с начала года переселили из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-06T12:38:05+03:00

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В Алтайском крае продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья. С начала этого года ключи получили более 500 человек.

- С начала года в крае расселили 283 квартиры общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров в Алейске, Бийске, Барнауле, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, а также в Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском и Третьяковском районах, - сообщают в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Алтайского края.

Собственникам аварийных квартир было выплачено более 230 млн рублей, нанимателям жилых помещений предоставили новые квартиры, равные по площади их старого жилья – всего 34 единицы, в которых проживает 86 человек.

Отметим, до сентября 2025 года планируется расселить более восьми тысяч человек. Они проживают в 268 многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU