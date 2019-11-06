2019-11-06T11:53:13+03:00
Общество

В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей

Акция продлится до 31 декабря
БОРЗОВ Денис
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Электротранспорт в Алтайском краеЭлектротранспорт в Алтайском краеФото: БОРЗОВ Денис
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Администрация Бийска совместно с представителем транспортных услуг решили провести акцию для горожан. Теперь у бийчан появилась возможность сэкономить на проезде, причем в любом виде транспорта. Однако в акции поучаствовать можно только при безналичной оплате Visa Mastercard.

Как сообщает «Бийский рабочий», акция стартовала с ноября и продлится до 31 декабря. Это можно считать своеобразным подарком жителям Бийска к Новому году. Цель акции - продвижение современных технологий, улучшение сервиса и эффективности работы общественного транспорта.

К слову, Бийск оказался в числе первых в России городов, кто начал использовать подобную систему оплаты сразу на всех видах общественного транспорта.

Напомним, безналичная оплата за проезд в общественном транспорте появилась в регионе в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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