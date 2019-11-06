В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей
Администрация Бийска совместно с представителем транспортных услуг решили провести акцию для горожан. Теперь у бийчан появилась возможность сэкономить на проезде, причем в любом виде транспорта. Однако в акции поучаствовать можно только при безналичной оплате Visa Mastercard.
Как сообщает «Бийский рабочий», акция стартовала с ноября и продлится до 31 декабря. Это можно считать своеобразным подарком жителям Бийска к Новому году. Цель акции - продвижение современных технологий, улучшение сервиса и эффективности работы общественного транспорта.
К слову, Бийск оказался в числе первых в России городов, кто начал использовать подобную систему оплаты сразу на всех видах общественного транспорта.
Напомним, безналичная оплата за проезд в общественном транспорте появилась в регионе в феврале этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU