В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-06T11:53:13+03:00

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Администрация Бийска совместно с представителем транспортных услуг решили провести акцию для горожан. Теперь у бийчан появилась возможность сэкономить на проезде, причем в любом виде транспорта. Однако в акции поучаствовать можно только при безналичной оплате Visa Mastercard.

Как сообщает «Бийский рабочий», акция стартовала с ноября и продлится до 31 декабря. Это можно считать своеобразным подарком жителям Бийска к Новому году. Цель акции - продвижение современных технологий, улучшение сервиса и эффективности работы общественного транспорта.

К слову, Бийск оказался в числе первых в России городов, кто начал использовать подобную систему оплаты сразу на всех видах общественного транспорта.

Напомним, безналичная оплата за проезд в общественном транспорте появилась в регионе в феврале этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU