К гимназии в центре Барнаула пристроят дополнительный корпус

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-06T11:33:46+03:00

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У барнаульской гимназии № 22 в центре города появится пристройка. Проект уже прошел государственную экспертизу. Об этом на заседании правительства края 5 ноября рассказал врио главы города Вячеслав Франк.

По словам мэра, участок под пристройку подготовили в границах территории гимназии. Но стоит напомнить, что около гимназии есть только два места, где может разместиться пристройка. Первое – на месте крытого ледового катка СДЮШОР по хоккею им. Черепанова. Но это здание не является собственностью школы, поэтому вряд ли использовать будут его. К тому же, два года назад подобная инициатива вызвала резонанс, тогда арену хотели закрыть.

Второй - сквера с левого торца здания школы. Он благоустроен, за ним ухаживают и родители учеников. Многие из них против инициативы использовать этот участок.

Как сообщает «Амик», Вячеслав Франк обратил внимание на проблему финансирования самого строительства. Новые школы в регионах строятся отчасти за средства федерального бюджета. На пристройки эти деньги не выделяются. Поэтому заплатить должен город и край.

Общая стоимость строительства семи пристроек к школам – 1,3 млрд рублей. Для города это 650 млн рублей. Найти такие деньги в бюджете будет очень сложно. Вячеслав Франк попросил губернатора Виктора Томенко привлечь федеральные средства и на возведение пристроек.

Власти региона пообещали попытаться поднять этот вопрос и подключить сенаторов от Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU