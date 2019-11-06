2019-11-06T09:19:09+03:00
Происшествия

В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю проводят проверку
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Фото предоставлено очевидцамиФото предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Водитель, насмерть сбивший женщину в Барнауле, рассказал подробности аварии. ДТП случилось в среду утром, 6 ноября, на улице Советской Армии.

Как сообщает «ТОЛК», прямо на пешеходном переходе насмерть сбили 58-летнюю женщину. По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Toyota Funcargo находился 51-летний мужчина. Как рассказал сам водитель «Тойоты», он ехал в непрогретой машине, окна были запотевшие, и он просто не увидел женщину.

-Вызвал утром матери скорую, ее повезли в больницу, я сел сзади, хотел ехать, скорую пропустили, меня – нет, возле первого подъезда сбил женщину, я ее не видел, – рассказал водитель.

Так, мужчина, торопясь проехать до больницы за экипажем, по неосторожности лишил жизни женщину. По факту аварии полиция проводит проверку, скоро будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Более 500 человек с начала года переселили из аварийного жилья
ВТБ запускает 12 пилотных проектов со стартапами
Пять человек отравились угарным газом в Бийске
В Бийске горожане могут сэкономить на проезде в транспорте пять рублей
Последняя в этом году продуктовая ярмарка пройдет в Барнауле
К гимназии в центре Барнаула пристроят дополнительный корпус
Алтайские специалисты обнаружили в пробе леса опасного вредителя
Правительство Алтайского края планирует продать завод «Модест»
Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом
Мария Бутина может стать депутатом Госдумы
АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи
Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу
В Рубцовске нашли свалку с трупами животных