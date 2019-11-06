В Барнауле мужчина торопился в больницу и насмерть сбил женщину

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-06T09:19:09+03:00

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Водитель, насмерть сбивший женщину в Барнауле, рассказал подробности аварии. ДТП случилось в среду утром, 6 ноября, на улице Советской Армии.

Как сообщает «ТОЛК», прямо на пешеходном переходе насмерть сбили 58-летнюю женщину. По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Toyota Funcargo находился 51-летний мужчина. Как рассказал сам водитель «Тойоты», он ехал в непрогретой машине, окна были запотевшие, и он просто не увидел женщину.

-Вызвал утром матери скорую, ее повезли в больницу, я сел сзади, хотел ехать, скорую пропустили, меня – нет, возле первого подъезда сбил женщину, я ее не видел, – рассказал водитель.

Так, мужчина, торопясь проехать до больницы за экипажем, по неосторожности лишил жизни женщину. По факту аварии полиция проводит проверку, скоро будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU