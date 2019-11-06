Еноту, которого выкупили из барнаульского зоомагазина, выбирают новый дом

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-06T09:06:26+03:00

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Для грустного енота из зоомагазина в ТЦ «Малина», которому не хватало места в клетке, собрали необходимую сумму - 35 тысяч рублей. Часть денег перечислили неравнодушные горожане. Больше половины суммы добавил ХК «Динамо-Алтай». Теперь еноту выбирают новый дом: либо хоккейный клуб, либо зоопарк.

Об этом представители хоккейного клуба рассказали в соцсетях в паблике «Barnaul 22». Животное готов забрать барнаульский зоопарк, где енота ожидают двое сородичей. Альтернатива - расположить вольер около входа в «Титов-Арену» и поселить туда зверька. Представители клуба обещают создать самые благоприятные и комфортные условия для жизни. Животное хотят поселить не просто так, ведь символом «Динамо Алтай» стал енот Крага. Поэтому зверек может стать живым маскотом хоккейного клуба. Пока окончательного решения нет. Но енот - девочка и зовут ее Софа.

К слову, директор «Лесной сказки» Сергей Писарев призвал горожан обращаться в природоохранную прокуратуру, если они увидят неблагоприятные условия для жизни животных в зоомагазинах. Надзорное ведомство должно выехать на место и проверить точку продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU