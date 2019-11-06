СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-06T08:22:53+03:00

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Осужденная за шпионаж в США Мария Бутина может стать депутатом Госдумы. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что может предложить должность освобожденной из американской тюрьмы уроженке Барнаула, сообщает РИА «Новости».

Ранее Слуцкий рассказал, что у него была встреча с Бутиной после ее возвращения в Россию. Он заявил о готовности принять Марию на работу, но подчеркнул, что она должна сама решить.

«Мы это уже обсудили, просто пусть она сама примет решение для себя, зачем мы будем без нее ее женить. 10 ноября у нее день рождения, отпразднует, вернется в Москву, и там все будет видно», – пояснил Леонид Слуцкий.

Напомним, уроженка Барнаула Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на полтора года тюрьмы. Ее отпустили и депортировали в Россию 25 октября. 29 октября она вернулась в Алтайский край в родной город.

ИСТОЧНИК KP.RU