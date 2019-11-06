2019-11-06T07:50:32+03:00
Общество

АлтГТУ будет сотрудничать с центром питания, биотехнологий и безопасности пищи

БОРЗОВ Денис
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Сотрудничество АлтГТУ и ФИЦСотрудничество АлтГТУ и ФИЦФото: предоставлено рекламодателем
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Договор о научном сотрудничестве подписал ректор Алтайского государственного технического университета им.И.И. Ползунова Андрей Марков и научный руководитель федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

Стороны договорились проводить совместные научные исследования в области биотехнологии и продуктов питания здорового и функционального назначения.

Речь идет о совместной подготовке профильных специалистов, реализации научно-исследовательских проектов и мероприятий. Кроме того, сотрудники ФИЦ будут приглашаться для проведения занятий и руководства курсовыми выпускными работами студентов АлтГТУ.

Так по приглашению Виктора Тутельяна, ученые института биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ будут задействованы в реализации комплексной программы по развитию отечественного производства специализированной пищевой продукции для оптимизации питания и здоровьесбережения населения России в рамках реализации национальных проектов.

Добавим, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ ведутся биотехнологические и биоинженерные разработки для пищевой индустрии, химической отрасли, медицины и сельского хозяйства, разрабатываются рецептуры функционального назначения.

Уникальные технологии и рецептуры представят ученые института на секции «Пищевая биотехнология» в рамках межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) от «Биопродуктов к Биоэкономике», которая пройдет в Алтайском крае 7-8 ноября.

Договор о сотрудничестве Фото: предоставлено рекламодателем

Договор о сотрудничествеФото: предоставлено рекламодателем

ИСТОЧНИК KP.RU

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