2019-11-06T07:19:42+03:00
Спорт

Хоккеисты «Динамо-Алтай» возглавили турнирную таблицу

Накануне они обыграли саратовский «Кристалл»
Анна СЕМИНА
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"Динамо-Алтай" обыграл "Кристалл" из Саратова"Динамо-Алтай" обыграл "Кристалл" из СаратоваФото: предоставлено пресс-службой
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Хоккеисты барнаульской команды «Динамо-Алтай» после очередной победы возглавили турнирную таблицу.

Накануне в столице Алтайского края состоялась очередная встреча главной хоккейной команды региона с саратовским «Кристаллом». Это был третий и заключительный матч серии. Напомним, в первом «Динамо-Алтай» в овертайме победило со счетом 1:0, во втором проиграло 1:2, а вот накануне подопечные Александра Усачева вновь оказались сильнее.

Забегая вперед скажем, что барнаульцы победили в овертайме, однако по ходу встречи вполне могли уступить: во втором периоде гости отправили шайбу под перекладину, но судья отправился смотреть видеоповтор. Как оказалось, снаряд все же не пересек линию ворот.

В дополнительной пятиминутке Брагин переправил пас от партнера – 1:0. Благодаря даже такой победе «Динамо-Алтай» все же смогло подняться на верхнюю строчку турнирной таблицы.

Следующая серия матчей у нашей команды назначена на 30 ноября, 1 и 3 декабря. В гости ждем хоккейный клуб «Оренбург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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