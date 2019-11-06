В Рубцовске нашли свалку с трупами животных

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-06T06:59:58+03:00

При этом рядом находятся пустые мусорные контейнеры

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В Рубцовске случайно обнаружили огромную свалку с трупами домашних животных.

Об инциденте сообщает портал «вРубцовске.ру». Нелицеприятная картина вскрылась по адресу улица Тихвинская, 18, недалеко от одного из отделений «Почты России».

- Значительный участок указанной территории завален отходами, при этом не только бытовыми. Тут же, журналистом портала «вРубцовске.ру» было обнаружено несколько трупов домашних животных, - пишет источник информации.

Примечательно, что здесь же недалеко находится специализированная площадка, на которой стоят практически пустые мусорные баки. Судя по всему, местный дворник плохо справляется со своими обязанностями.

Стоит отметить, что периодически всплывает информация о несанкционированных свалках в Алтайском крае, где находят трупы животных. Так в августе под Бийском обнаружили несколько останков собак.

- Почему трупы просто выброшены (их приблизительно около 40 штук), а не захоронены? Может быть, кого-то еще заинтересует данный факт, – писали в паблике «Инцидент Бийск».

ИСТОЧНИК KP.RU