2019-11-06T06:46:29+03:00
Дом. Семья

В Барнаул из Ростова-на-Дону приехали козлы

Их поселили в барнаульском зоопарке
БОРЗОВ Денис
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Новые животные в зоопаркеНовые животные в зоопарке
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Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» рассказали в социальных сетях о новых питомцах, которые будут радовать глаз местных жителей. Животных привезли в краевую столицу из Ростова-на-Дону.

Теперь в «Лесной сказке» живет несколько дагестанских туров (восточнокавказкий тур или восточнокавказкий козёл) – это парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов.

В барнаульский зоопарк приехали две самки в возрасте полутора лет и один самец.

«Сейчас ребята осваивают новые владения и знакомятся с соседями по дому. Наши гости могут увидеть их на новой территории в вольере с лосями, гуанако и муфлонами», – рассказали в социальных сетях сотрудники зоопарка.

Кстати, рога у самцов туров достигают до метра в длину и впечатляют благодаря своему диаметру. В основном животные распространены на восточном Кавказе, в Грузии и Азербайджане. Их общая численность составляет всего 10 тысяч особей.

Две самки и самец тур

Две самки и самец тур

ИСТОЧНИК KP.RU

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