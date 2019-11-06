В Барнаул из Ростова-на-Дону приехали козлы
Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» рассказали в социальных сетях о новых питомцах, которые будут радовать глаз местных жителей. Животных привезли в краевую столицу из Ростова-на-Дону.
Теперь в «Лесной сказке» живет несколько дагестанских туров (восточнокавказкий тур или восточнокавказкий козёл) – это парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов.
В барнаульский зоопарк приехали две самки в возрасте полутора лет и один самец.
«Сейчас ребята осваивают новые владения и знакомятся с соседями по дому. Наши гости могут увидеть их на новой территории в вольере с лосями, гуанако и муфлонами», – рассказали в социальных сетях сотрудники зоопарка.
Кстати, рога у самцов туров достигают до метра в длину и впечатляют благодаря своему диаметру. В основном животные распространены на восточном Кавказе, в Грузии и Азербайджане. Их общая численность составляет всего 10 тысяч особей.
Две самки и самец тур
ИСТОЧНИК KP.RU