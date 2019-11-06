На полки аптек Алтайского края скоро вернется преднизолон

СЕГОДНЯ 05:18 2019-11-06T05:18:55+03:00

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Региональный Минздрав объяснил, почему из аптек пропал препарат «Преднизолон».

Жители Алтайского края в обращениях и в соцсетях рассказывали о том, что в некоторых аптеках перестали отпускать этот препарат. 5 ноября на оперативном совещании в Правительстве края Виктор Томенко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Попову разобраться с этим вопросом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Разъясните, что делать людям, которые пришли в аптеку и обнаружили, что препарата нет и, как отвечают, не будет. Обращаться самостоятельно к участковому терапевту для подбора другого препарата? Поступает ли в поликлинику информация о том, что больной не получил лекарство по выписанному ему льготному рецепту?» - спросил министра Виктор Томенко.

Как пояснил Дмитрий Попов, дефицит возник из-за того, что некоторые партии лекарства на основе импортного сырья не прошли сертификацию у Росздравнадзора. Поэтому преднизолона не хватает в нескольких регионах страны.

Как сообщают в Минздраве края, препарат производит ряд крупных российских и зарубежных предприятий. По информации одного из них (АО «Гедеон Рихтер-Рус»), преднизолон в таблетках производится в плановом режиме, очередные партии лекарственного препарата аптеки смогут заказать с середины ноября 2019 года.

Так, «Преднизолон, таблетки 5 мг №100» поступит в обращение на территории Российской Федерации в объеме более 909 тысяч упаковок производства АО «Гедеон Рихтер-Рус» и более 84 тысяч упаковок производства ОАО «Уралбиофарм» (Россия). Преднизолон для внутривенного и внутримышечного введения также поступит в обращение в объеме 2,3 миллиона упаковок.

Для льготного лекарственного обеспечения препарат «Преднизолон» был закуплен Министерством здравоохранения Алтайского края и есть в наличии в аптеках.

«Жителям края, не имеющим льгот по лекарственному обеспечению, стоит обратиться к лечащему врачу для терапевтической замены лекарства. В классе препаратов, к которым относится «Преднизолон», много аналогов. Конкретно каждому больному может быть подобрана замена препарата в соответствующей дозе, но это должен сделать доктор», - подчеркнули в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU