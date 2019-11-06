2019-11-06T05:07:23+03:00
Общество

В Алтайский край вновь придет неожиданное тепло

К концу недели потеплеет до +10 градусов
БОРЗОВ Денис
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Осеннее теплоОсеннее теплоФото: pixabay.com
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В Алтайском крае вновь ожидается необычная теплая погода. К концу этой недели в регионе потеплеет до +10 градусов.

Об этом рассказали в Алтайском центральном гидрометцентре. В среду, 6 ноября, в крае преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, дневная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В столице края также без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем +3...+5 градусов.

Тепло же придет в Алтайский край в пятницу, 8 ноября. Днем ожидается температура +5...+10 градусов. При этом местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя. Также можно ожидать ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами мощные порывы ветра до 22 м/с.

Напомним, ранее алтайские врачи рассказали, что теплая погода в ноябре может вызвать недомогание из-за скачков артериального давления у некоторых групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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