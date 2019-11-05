2019-11-05T16:01:32+03:00
Общество

Рождаемость в Алтайском крае продолжает снижаться

Также сокращается число браков и разводов
Анна СЕМИНА
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Алтайкрайстат предоставил обновленные данные по численности населения в регионе.

Согласно данным с января по сентябрь, продолжается снижение смертности, но при этом еще очевиднее стало падение рождаемости. В совокупности это приводит к сокращению численности населения.

- В этом году Алтайский край потерял 24 тысячи человек (умершие), тогда как родилось всего 16 тысяч. По Барнаулу пропорция примерно такая же, - пишет «Политсибру».

Нелогичным падение рождаемости выглядит еще и на фоне роста выплат и различных программ, которые предоставляет правительство, как страны, так и региона. Что касается смертности, то в качестве основной причины гибели отмечаются болезни системы кровообращения, что тоже характерно для Алтайского края.

За прошедшие месяцы в регионе стало меньше разводов, правда, вместе с тем, количество браков тоже стало меньше (на 8%).

- На десять тысяч зарегистрированных браков в этом году пришлось всего 5,5 тысяч разводов, тогда как в прошлом году их приходилось 7,5 тысяч на 11 тысяч браков, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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