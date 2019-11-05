В «Сибирской медиагруппе» назначили нового главного редактора

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-05T14:50:41+03:00

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Очередное назначение произошло в самом большом медиахолдинге Алтайского края – в «Сибирской медиагруппе» появился новый главный редактор.

Ранее эту должность занимал Дмитрий Негреев, ушедший впоследствии в пресс-службу губернатора региона Виктора Томенко. Теперь это кресло занял Андрей Никитин. К своим обязанностям он приступил со вторника, 5 ноября. Еще некоторое время назад Никитин занимал пост заместителя главного редактора газеты «Алтайская правда». По неофициальным данным теперь эту должность могут вовсе сократить.

На прежнем месте Андрей Никитин проработал несколько месяцев. До этого он два десятка лет трудился в издательском доме «Алтапресс», где в частности запомнился читателям авторской колонкой. Истинная причина ухода не афишировалась, но по инсайдерским данным это было связанно с кадровыми перестановками внутри самого ИД.

ИСТОЧНИК KP.RU