Новый детский сад в Индустриальном районе готов к открытию
В Индустриальном районе Барнаула готовится к открытию новый детский сад. Его построили на проезде Южный Власихинский, 40.
Детский сад №273 – один из пяти дошкольных учреждений, строительство которых подходит к завершению.
- По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, степень готовности объекта выше, чем предусмотрено планом-графиком. Строительные работы и отделка в здании практически завершены, ведется комплектация помещений оборудованием и мебелью, - сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы.
Параллельно с этим уже практически полностью сформирован коллектив, который будет работать в детском саду. Как только учреждение получит лицензию, его можно будет открыть. Скорее всего, это произойдет в декабре.
Напомним, детский сад рассчитан на 330 мест, из которых 170 – для малышей ясельного возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU