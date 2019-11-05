2019-11-05T14:34:37+03:00
Общество

Новый детский сад в Индустриальном районе готов к открытию

Он был построен в рамках национального проекта «Образование»
Анна СЕМИНА
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Новый детский сад на проезде Южном ВласихинскомНовый детский сад на проезде Южном ВласихинскомФото: Анна СЕМИНА
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В Индустриальном районе Барнаула готовится к открытию новый детский сад. Его построили на проезде Южный Власихинский, 40.

Детский сад №273 – один из пяти дошкольных учреждений, строительство которых подходит к завершению.

- По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, степень готовности объекта выше, чем предусмотрено планом-графиком. Строительные работы и отделка в здании практически завершены, ведется комплектация помещений оборудованием и мебелью, - сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы.

Параллельно с этим уже практически полностью сформирован коллектив, который будет работать в детском саду. Как только учреждение получит лицензию, его можно будет открыть. Скорее всего, это произойдет в декабре.

Напомним, детский сад рассчитан на 330 мест, из которых 170 – для малышей ясельного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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