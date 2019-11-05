2019-11-05T14:10:14+03:00
Общество

Новую детскую поликлинику построят в Барнауле

Строительство начнется в 2020 году
Анна СЕМИНА
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В микрорайоне Восточный в Барнаул построят новую поликлинику взамен старой.

В прежнем здании Детской городской больницы № 1 прием пациентов уже стал невозможным, так как его признали аварийным.

- Мы получили техническое заключение, в котором сказано, что дальше оказывать медицинскую помощь в данном здании мы не можем. Здесь небезопасно уже находиться ни медработникам, ни нашим пациентам. Конечно, мы уже предупредили жителей поселка, что временно переносим прием в основное здание поликлиники по адресу: проспект Строителей, 23а. Там выделен специальный кабинет, чтобы принимать пациентов с этого участка. Медицинскую помощь на дому поликлиника будет обеспечивать по-прежнему, - говорит главный врач Александр Данилов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже дал распоряжение построить новое помещение для детской поликлиники. Деньги из краевого бюджета на эти цели уже выделены. Также уже определен земельный участок площадью 400 квадратных метров. Он располагается на улице Кулагина, 23. Строительство начнется в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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