2019-11-05T12:58:48+03:00
Общество

Бывший следователь смастерил звездолет

Также в коллекции мастера - мотоцикл, вертолеты, танк
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
ЗвездолетЗвездолетФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Бывший следователь Павел Пыхтин из Табунского района Алтайского края мастерит изделия и сувениры из металла. В его коллекции есть даже звездолет.

Павла семь лет назад комиссовали по состоянию здоровья. В тот период он и начал заниматься творчеством.

- Когда попробовал сделать первое изделие – лавочку, из инструментов были только сварочный аппарат и болгарка. Со временем сам изготовил три станка, докупил инструменты, и затянулся, - рассказывает мужчина.

Такие изделия - удовольствие не из дешевых. Например, расходники на обычную лавочку cоставляют около 3,5 тысяч. Тем не менее, свое хобби мужчина не бросает.

Мотоцикл Фото: из личного архива героя(ев) публикации

МотоциклФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Даже завел свой канал на youtube. За все годы я смастерил, думаю, больше ста изделий, - говорит Павел.

И это только «бытовые» изделия - лестницы, лавочки, заборы и т. д. А еще мастер варит эксклюзивные сувениры (танк, мотоцикл, вертолеты, звездолет). Делает все из обычного хлама - металлических обрезков, ложек, ненужных деталей от авто, сантехники, в общем, всего металлического. Их Павел хранит в бочке, пишет АиФ-Алтай.

В планах - смастерить карету для трехлетней дочки.

- Все же принцесса растет, - говорит умелец.

Танк Фото: из личного архива героя(ев) публикации

ТанкФото: из личного архива героя(ев) публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рождаемость в Алтайском крае продолжает снижаться
Четыре мальчика отравились тосолом на Алтае
В «Сибирской медиагруппе» назначили нового главного редактора
Новый детский сад в Индустриальном районе готов к открытию
Новую детскую поликлинику построят в Барнауле
В Барнауле пассажир забыл в поезде четверть миллиона рублей
3D-кинозал откроют в селе Смоленское
Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов прошел в Барнауле
Водитель школьного автобуса врезался в столб
«Фейерверк национальных культур» пройдет в Алтайском крае
Барнаулец заплатил за такси 130 тысяч рублей
Сотрудники УФСИН перехватили письмо с сим-картами
В Барнауле определили финалистов Лиги КВН-Алтай
Меланжевый комбинат «горел» в Барнауле
В Заринске орудуют догхантеры
«Старый базар» в Барнауле откроется в конце ноября