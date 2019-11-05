Бывший следователь смастерил звездолет

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-05T12:58:48+03:00

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Бывший следователь Павел Пыхтин из Табунского района Алтайского края мастерит изделия и сувениры из металла. В его коллекции есть даже звездолет.

Павла семь лет назад комиссовали по состоянию здоровья. В тот период он и начал заниматься творчеством.

- Когда попробовал сделать первое изделие – лавочку, из инструментов были только сварочный аппарат и болгарка. Со временем сам изготовил три станка, докупил инструменты, и затянулся, - рассказывает мужчина.

Такие изделия - удовольствие не из дешевых. Например, расходники на обычную лавочку cоставляют около 3,5 тысяч. Тем не менее, свое хобби мужчина не бросает.

- Даже завел свой канал на youtube. За все годы я смастерил, думаю, больше ста изделий, - говорит Павел.

И это только «бытовые» изделия - лестницы, лавочки, заборы и т. д. А еще мастер варит эксклюзивные сувениры (танк, мотоцикл, вертолеты, звездолет). Делает все из обычного хлама - металлических обрезков, ложек, ненужных деталей от авто, сантехники, в общем, всего металлического. Их Павел хранит в бочке, пишет АиФ-Алтай.

В планах - смастерить карету для трехлетней дочки.

- Все же принцесса растет, - говорит умелец.

ИСТОЧНИК KP.RU