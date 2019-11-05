2019-11-05T11:39:20+03:00
Общество

Слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов прошел в Барнауле

В рамках мероприятия личные вещи одного из красноармейцев передали его родственникам
Анна СЕМИНА
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На минувшей неделе в Барнауле состоялся слет патриотических объединений, клубов и поисковых отрядов со всего Сибирского федерального округа «Молодые патриоты – сила Сибири». В ней приняли участие более 250 ребят.

Мероприятие объединило более 50 патриотических объединений и клубов из Республики Алтай, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, а также из 22 муниципальных образований и городских округов Алтайского края.

В этот день прозвучало немало теплых слов в адрес поисковиков и не только, но, пожалуй, самой эмоциональной частью стала передача личных вещей родственникам красноармейца Якова Ефимовича Пермякова, уроженца Целинного района Алтайского края. Останки солдата были обнаружены новгородскими поисковиками и захоронены на воинском мемориале «Ясная поляна» в Новгородской области.

Родные и близкие красноармейца выразили огромную благодарность поисковикам за их самоотверженный труд.

После торжественной части делегаты слёта приняли участие в образовательной программе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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