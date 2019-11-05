Водитель школьного автобуса врезался в столб

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-05T11:58:26+03:00

По предварительной информации у него произошел инсульт

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Во вторник, 5 ноября, в Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса – водитель врезался в столб.

Об аварии сообщили в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска» в социальной сети «Вконтакте». По их информации дорожно-транспортное происшествие произошло в районе села Первомайское, недалеко от Бийска.

- Водителю автобуса стало плохо. Он допустил наезд на электроопору, - говорится в сообщении.

В тот момент в салоне автобуса не было пассажиров. Водитель как раз только ехал за школьниками чтобы отвести их на занятия.

Как установили в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло около 11.50. По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь по улице Магистральной от Северной в направлении улицы Степной, выехал на левую обочину и врезался в электроопору.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Однако госпитализация ему не потребовалась, - добавляют в управлении.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Судя по снимкам с места аварии, автобус получил довольно сильные повреждения: у него разбит перед и несколько стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU