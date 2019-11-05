В Барнауле определили финалистов Лиги КВН-Алтай

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-05T09:41:02+03:00

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В субботу, 2 ноября, в Барнауле прошел второй полуфинал Лиги КВН-Алтай, где определился окончательный состав финалистов.

В итоге жюри отдали предпочтение ребятам из коллективов «От Души» из Барнаула и «Сборной Бийского Олеумного Завода». Они присоединились к юмористам, которых отобрали по итогам первого полуфинала. Это команды «Сын Маминой Подруги» (Барнаул), «Экстрим» (село Сычевка) и «Твердятич Пихто» (Горно-Алтайск).

Также лучших определяли и по отдельным номинациям. Так «Лучшей актрисой» стали сразу две девушки – Елена Меличко и Анна Волкова из сборной Сбербанка «Всегда Рядом». В номинации «Лучший актер» победил Юрий Трегубов из команды «От Души» (Барнаул). «Лучшая шутка» прозвучала во время выступления команды «Электро Дед» из села Ключи.

- Была очень интересная игра. Болела за «Электро Деда» до конца игры! Но, к сожалению, он не прошел в финал. Очень надеюсь на доборы! Очень порадовали победители игры — ребята из Бийска. Не зря их пригласили принять участие во втором полуфинале. Надеюсь, что финал этого года будет очень жарким, а главное смешным, - призналась постоянная зрительница КВН-Алтай Елена Менг.

Финальная игра сезона состоится 14 декабря в ДК «Сибэнергомаш» (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Билеты уже можно приобрести во всех кассах города сети Kassy.ru и у распространителей.

Фотоотчет со второго полуфинала уже можно найти на сайте GEO.PRO.

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ИСТОЧНИК KP.RU