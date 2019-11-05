Меланжевый комбинат «горел» в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:55 2019-11-05T07:55:28+03:00

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В Барнауле произошел «пожар» на меланжевом комбинате «Меланжист Алтая». Условный огонь тушили почти 60 человек.

На заводе провели пожарно-тактические учения. По легенде в результате короткого замыкания произошло возгорание производственного сырья в хлобкобазе главного корпуса на первом этаже. Сначала сигнал поступает на пульт охраны, после чего охранник передает информацию о возгорании на центральный пункт пожарной связи, а так же в объектовую пожарную часть.

- Начинается незамедлительная эвакуация персонала. Однако на момент прибытия первых подразделений выясняется, что внутри остается еще пять человек. А «горение» уже идет на площади 450 квадратных метров и есть угроза распространения на большую площадь и соседние помещения, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Запрашиваются дополнительные силы и средства. Оставшихся в здании людей эвакуируют специалисты газодымозащитной службы.

- Для большей реалистичности проходимых учений использовались специальные световые приборы и дымогенерирующие установки, - добавляют в ведомстве.

Всего на ликвидации «пожара» было задействовано 58 человек личного состава и десять единиц пожарной и специальной техники.

- Цель учений достигнута - подразделения показали высокую степень готовности к реагированию на пожар на предприятии текстильной промышленности, - отмечает и.о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Алексей Кудрявцев.

ИСТОЧНИК KP.RU