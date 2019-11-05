В Заринске орудуют догхантеры

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-05T05:22:13+03:00

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Жители Заринска жалуются на неизвестных извергов, которые травят бездомных собак, но погибают и домашние.

Все из-за того, что кто-то разбрасывает по городу отраву и собаки ее съедают. Об этом изданию «Наш город Заринск» рассказала читательница. В частности травля происходит в районе улицы Металлургов, 3/2.

- Раньше позади дома располагалась собачья площадка. И сейчас там тоже там выгуливают владельцы своих питомцев, - пишет неравнодушная горожанка.

По ее словам, пакеты с подозрительным содержимым (таблетками и порошками), которое «разбавляют» колбасой для привлечения животного, сбрасывают прямо из окна этого дома. Видимо кто-то не хочет мириться с соседством в виде площадки для выгула.

- В том году у соседки, собака породы пекинес разгрызла этот самый пакетик с содержимым, произошло отравление и летальный исход, - добавляет читательница.

Вот и теперь опять стали появляться подозрительные мешочки. Несколько собак за одну неделю уже скончались по неизвестной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU