В Барнауле произошла авария на водопроводе

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-04T13:33:13+03:00

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Порыв на водопроводе произошел в Барнауле в понедельник, 4 ноября.

По данным администрации города, авария на водопроводе произошла в районе дома №221А по улице Чкалова. В результате без холодной воды остались более 40 зданий в центре Барнаула. На время ремонта в районе порыва ограничили движение транспорта.

- Водителей просят выбирать пути объезда, - подчеркивают в администрации.

Как установила аварийная бригада, повреждение произошло на водоводе диаметром 150 мм. В зоне отключения четыре двухэтажных жилых дома, десять административных зданий и около 30 домов частного сектора. На месте порыва работают сотрудники барнаульского водоканала.

Сколько времени потребуется для устранения неполадок не уточняется.

Напомним, ранее, 2 ноября, в Барнауле по трем адресам было ограничено холодное водоснабжение. Это также произошло по причине повреждения на сетях. Под отключение попали дома: Попова, 55, Георгия Исакова, 243 и 245. Также перебои отмечались в Гоньбе.

ИСТОЧНИК KP.RU