Барнаулец призывает спасти погибающего в зоомагазине енота

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-04T12:45:16+03:00

Животное просто лежит в клетке и почти не шевелится

Изменить размер текста: A A

Барнаулец Сергей Головин на своей странице в Instagram призывает неравнодушных горожан выкупить из зоомагазина погибающего енота.

- Друзья! Внимание, в зоомагазине ТЦ «Малина» в ужасных условиях содержится енот. В основном просто лежит и прикрывает мордашку лапками закрываясь от яркой лампы. Договорились с зоопарком, чтобы они его забрали, осталось только выкупить бедолагу, - говорится в сообщении молодого человека.

Просто так отдавать енота владельцы зоомагазина отказались и назвали немалую сумму для выкупа «заложника» - 35 тысяч рублей. Немалые деньги. Поэтому Головин ищет единомышленников. Своим знакомым молодой человек предлагает делать переводы по номеру его телефона. Остальных – скидывать деньги на карту девушки, которая и нашла бедного енота:

5484 0200 1047 4916 Жанна Александровна Л. (с пометкой "на енота").

- В зоопарке условия организуют намного лучше, чем клетка для хомяка со слепящей лампой, - добавляет Сергей Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU