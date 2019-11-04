2019-11-04T12:45:16+03:00
Дом. Семья

Барнаулец призывает спасти погибающего в зоомагазине енота

Животное просто лежит в клетке и почти не шевелится
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Енот из магазина (Фото: Сергей Головин)Енот из магазина (Фото: Сергей Головин)
Изменить размер текста:

Барнаулец Сергей Головин на своей странице в Instagram призывает неравнодушных горожан выкупить из зоомагазина погибающего енота.

- Друзья! Внимание, в зоомагазине ТЦ «Малина» в ужасных условиях содержится енот. В основном просто лежит и прикрывает мордашку лапками закрываясь от яркой лампы. Договорились с зоопарком, чтобы они его забрали, осталось только выкупить бедолагу, - говорится в сообщении молодого человека.

Просто так отдавать енота владельцы зоомагазина отказались и назвали немалую сумму для выкупа «заложника» - 35 тысяч рублей. Немалые деньги. Поэтому Головин ищет единомышленников. Своим знакомым молодой человек предлагает делать переводы по номеру его телефона. Остальных – скидывать деньги на карту девушки, которая и нашла бедного енота:

5484 0200 1047 4916 Жанна Александровна Л. (с пометкой "на енота").

- В зоопарке условия организуют намного лучше, чем клетка для хомяка со слепящей лампой, - добавляет Сергей Головин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае прекращены поиски 10-летнего мальчика
В Барнауле парень украл сережки из ювелирного магазина
Люди выбегали из горящей многоэтажки в Бийске
Барнаульцы жалуются на обувь с крестами на подошве
Бесплатное медобследование можно пройти в Барнауле
Грузовик снес полдома в Новоалтайске
Мария Бутина получила российский паспорт
Барнаульцам не понравилась ликвидация лавочек в городе
"Ой, ребята, скорее!". В Барнауле пожарные тушили два дома в частном секторе
В Алтайском крае произошла массовая авария
В Топчихе искали вшей у более тысячи детей
Очевидцы: пьяный барнаулец оказался под колесами автомобиля
В Алтайском крае хотят объединить две психбольницы
Общественники проверили опасные маршруты в школу в Барнауле
В Барнауле состоится фестиваль робототехники и технологий
Барнаульские архитекторы предлагают подобрать другое место для строительства отеля Radisson