2019-11-04T11:15:19+03:00
Происшествия

В Алтайском крае прекращены поиски 10-летнего мальчика

Предположительно, он находился у родственников
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае остановили поиски десятилетнего мальчика из села Боровиха Первомайского района. Школьник найден живым.

- Отличные новости. Найден. Жив. Спасибо всем кто помог распространить информацию, - пишут алтайские поисковики.

Напомним, мальчик пропал накануне, 3 ноября. Около пяти часов вечера он вышел из дома и не вернулся. Родственники ребенка обратились с заявлением в полицию. Также к поискам подключились волонтеры.

Сегодня около полудня поступило сообщение о том, что мальчик найден. С ним все хорошо. По неофициальной информации, ребенок находился у своих родственников в Белоярске.

Тем временем в розыск объявлен 54-летний житель города Камень-на-Оби Николай Малявко. 1 ноября он ушёл с берега реки Обь в неизвестном направлении. Приметы: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные, глаза карие. Был одет в светло-коричневую куртку, брюки цвета хаки, темно-серый свитер, черные ботинки, синюю шапку с эмблемой.

Николай Малявко Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Николай МалявкоФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Если вам известно о его местонахождении, просьба позвонить на бесплатный телефон горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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