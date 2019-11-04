2019-11-04T08:46:38+03:00
Происшествия

Люди выбегали из горящей многоэтажки в Бийске

Один человек пострадал
Анна СЕМИНА
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Пожар в бийской многоэтажкеПожар в бийской многоэтажкеФото: газеты «Бийский рабочий»
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Вечером в воскресенье, 3 ноября, в городе Бийске произошел пожар в многоэтажке на улице Трофимова. Жильцы дома самостоятельно выбегали на улицу.

Как сообщает сайт издания «Бийский рабочий», возгорание произошло в доме на улице Трофимова, 115. Загорелась одна из квартир девятиэтажного строения. По предварительной версии пожар возник из-за того, что кто-то из жильцов, находящихся в состоянии опьянения, уронил сигарету. После чего начала тлеть мебель.

- В итоге сожгли всю квартиру, - сообщает источник.

Сам пожар возник примерно в 23.30. Жильцы соседних квартир самостоятельно покидали жилье, потому что из-за задымления находиться там было невозможно. В последствии же целый подъезд был залит. В результате пожара пострадал один человек. Он получил ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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