Барнаульцы жалуются на обувь с крестами на подошве

СЕГОДНЯ 08:08 2019-11-04T08:08:44+03:00

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Житель Барнаула пожаловался журналистам на обувь, которую он посчитал антихристианской.

О случившемся пишет сайт katun24.ru. Именно они получили жалобу от жители краевой столице. Он рассказал, что в одном из магазинов Барнаула увидел обувь, на которой в качестве протектора был изображен крест. Причем, как отметил автор снимка, он не считает, что виноваты продавцы, они лишь посредники, а вот производителя стоило бы наказать.

Представители Русской православной церкви не остались в стороне от произошедшего и прокомментировали каналу инцидент:

- С точки зрения православия, это недопустимо. Мы носим нательный крест у себя на теле, но никак не на обуви. Мы не должны попирать его ногами. А когда остаётся след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне, — рассказал иерей Димитрий Никитин.

Будут ли и дальше продавцы заказывать обувь у данного производителя не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU