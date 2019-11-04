Барнаульцы жалуются на обувь с крестами на подошве
Житель Барнаула пожаловался журналистам на обувь, которую он посчитал антихристианской.
О случившемся пишет сайт katun24.ru. Именно они получили жалобу от жители краевой столице. Он рассказал, что в одном из магазинов Барнаула увидел обувь, на которой в качестве протектора был изображен крест. Причем, как отметил автор снимка, он не считает, что виноваты продавцы, они лишь посредники, а вот производителя стоило бы наказать.
Представители Русской православной церкви не остались в стороне от произошедшего и прокомментировали каналу инцидент:
- С точки зрения православия, это недопустимо. Мы носим нательный крест у себя на теле, но никак не на обуви. Мы не должны попирать его ногами. А когда остаётся след, значит, его тоже кто-то попирает, наступает на него. Это не благоговейное отношение к святыне, — рассказал иерей Димитрий Никитин.
Будут ли и дальше продавцы заказывать обувь у данного производителя не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU