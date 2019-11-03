В Топчихе искали вшей у более тысячи детей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-03T09:58:17+03:00

Ранее в Сети появились слухи о вспышке педикулеза в райцентре

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В Топчихе врачи проверили наличие вшей у 1155 детей. Проверку затеяли после публикаций в соцсетчях и СМИ о вспышке педикулеза среди ребят из детского дома и учащихся местных школ.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края, живых вшей ни у кого не нашли. У 20 детей обнаружили сухих гнид. Все эти ребята оказались не из детского дома.

Родителей школьников, у которых нашли следы пережитого педикулеза, опросили. Выяснилось, что в больницу они не обращались, а лечили детей препаратами против вшей самостоятельно.

Проверки продолжатся до 4 ноября. Также в топчихинских школах провели дезинсекцию. После окончания каникул там еще раз проведут осмотр учеников и взрослых.

При этом, как сообщает «Банкфакс», региональный роспотребнадзор нашел нарушения в районной больнице - медики несвоевременно проводили медосмотры учащихся.

Сообщения о вспышке педикулеза в Топчихе появились в соцсетях 24 октября. Эти сведения подтвердил местный депутат Вячеслав Лаптев. Он заявил, что источником паразитов стал детский дом. Впоследствии замглавы района Александр Назаренко назвал эту информацию фейковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU