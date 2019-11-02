Общественники проверили опасные маршруты в школу в Барнауле
Жители Барнаула вместе с общественниками выбрали самые опасные маршруты из дома до школы. ОНФ провел акцию «Дорога в школу» и вместе с полицейскими проверил сообщения горожан.
Огромное количество жалоб собрала дорога к школе №60 на улице Советской Армии. Там находится множество гаражей, а рядом со школьным забором разместился участок с зарослями, свалкой и ямами.
Также в окрестностях школы №88, дети ходят через гаражи и водоотводную канаву. При этом путь школьников недостаточно освещен.
Как сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul22», опасно идти в школу ученикам заведения №135 на улице Сиреневой. Там следует установить на улице «лежачего полицейского» и поставить дорожный знак «Жилая зона» для водителей, двигаются с улицы Сергея Ускова.
Также в список вошел путь к школе №133 в квартале «Дружный», где недавно напали на девочку-подростка.
Все существующие проблемы власти и правоохранители обсудят на специальном круглом столе 7 ноября. К слову, это далеко не все участки, которые удалось исследовать. Опасности подстерегают школьников во всех районах Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU