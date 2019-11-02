Алтайский атлет Сергей Шубенков пропустит зимний сезон

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-02T11:32:32+03:00

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Тренер спортсмена Сергей Клевцов рассказал, что Сергей Шубенков зимний соревновательный сезон вновь пропустит. Это традиционная практика спортсмена в последние годы. Шубенков сейчас находится на восстановлении в Австрии, где он лечился летом после травмы. После реабилитации у него будет отпуск. Подготовка к олимпийскому сезону начнётся примерно в декабре.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, лидер алтайской женской лёгкой атлетики Полина Миллер, наоборот, зимой будет активно соревноваться. По информации тренера спортсменки Надежды Клевцовой, 16 ноября Полина отправится на сборы в Адлер. В её ближайших февральских планах участие в крупных легкоатлетических соревнованиях «Русская зима», а в мартовских - выступление на чемпионате мира в помещении в китайском Нанкине.

Олимпийский норматив Полина Миллер уже выполнила, так что, если ничего непредвиденного не случится, она, как и Сергей Шубенков, летом примет участие в Олимпийских играх в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU