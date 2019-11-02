2019-11-02T10:33:38+03:00
Общество

Под Барнаулом закончили первый этап строительства гребного канала

БОРЗОВ Денис
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Фото: Минтранс регионаФото: Минтранс регионаФото: предоставлено пресс-службой
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На гребном канале в Барнауле завершился первый этап строительства. Обводной канал с мостом на спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко» рассчитано построить за два года, общая стоимость – 250 млн рублей, средства выделены из краевого бюджета.

- В этом строительном сезоне дорожники построили мост с устройством подходов к нему, установили шпунтовое ограждение с отсыпкой насыпи на подъездах с послойным армированием слоев георешеткой в районе заборной стенки. Также выполнены гидромеханизированные работы по формированию и укреплению обводного канала с устройством упорной призмы из бутового камня и откосов специальными матрацами, - сообщили в Минтрансе Алтайского края.

В следующем году планируется озеленить территории и устроить опоры освещения, ограждения, тротуары, а также уложить асфальт на примыканиях и парковках.

Справка: гребной канал построен в 1984 году, он уникален по своим техническим характеристикам. Его длина – 2 км, глубина – 16-18 м на всем протяжении дистанции, что важно именно для занятий греблей, когда все спортсмены находятся в равных условиях. Уникальность придает и «роза ветров» – на водном зеркале не бывает бокового ветра: он либо встречный, либо попутный. Здесь нет сильной волны, а значит, тренироваться можно практически в любую погоду. Сегодня на востоке России нет ни одного объекта, который бы мог конкурировать с гребным каналом в г. Барнауле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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