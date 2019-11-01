2019-11-01T15:34:03+03:00
Общество

В Барнауле запретят ночную стоянку на нескольких улицах

Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле запретят оставлять машины на ночь на нескольких улицах с 20 ноября. Это связано с работой снегоуборочной техники на улицах.

Соответствующие дорожные знаки установят на различных участках улицы Димитрова, Молодежной, Малахова, Антона Петрова, Шевченко, а также Путиловской, 40 лет Октября, Тимуровской, Георгия Исакова, Папанинцев.

Как сообщает официальный сайт города, под ограничение попадут четная малая проезжая часть улицы Малахова Гридасова до проезда Северного Власихинского. Четная малая проезжая часть Павловского тракта, от Георгиева до Попова. Четная сторона улицы Островского, от улицы Антона Петрова до дома №68е по Островского.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, соблюдать требования дорожных знаков и не препятствовать работе снегоуборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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