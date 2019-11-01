В Алтайском крае открылся сезон охоты на пушных зверей
В Алтайском крае 1 ноября стартовал сезон охоты на зайца и лису. Он продлится до 31 января 2020 года. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов:
заяц русак - один в день, пять за сезон;
заяц беляк - один в день, 10 за сезон;
лисица - без ограничений.
Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, охотникам необходимо иметь при себе охотничий билет, документы на оружие и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Для обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях сформировано десять оперативных групп из числа охотничьих, лесных инспекторов и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, которые будут патрулировать угодья.
За нарушение правил охоты или незаконный отстрел животных нарушителей будут сурово наказывать.
ИСТОЧНИК KP.RU