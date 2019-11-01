2019-11-01T15:11:34+03:00
Общество

В Алтайском крае открылся сезон охоты на пушных зверей

Иван ОЛЕКСЮК
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В Алтайском крае 1 ноября стартовал сезон охоты на зайца и лису. Он продлится до 31 января 2020 года. Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов:

заяц русак - один в день, пять за сезон;

заяц беляк - один в день, 10 за сезон;

лисица - без ограничений.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, охотникам необходимо иметь при себе охотничий билет, документы на оружие и разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

Для обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях сформировано десять оперативных групп из числа охотничьих, лесных инспекторов и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, которые будут патрулировать угодья.

За нарушение правил охоты или незаконный отстрел животных нарушителей будут сурово наказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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