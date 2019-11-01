Новосибирец спустился на параплане с Белухи

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-01T13:37:42+03:00

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Новосибирский парапланерист в августе этого года спустился алтайской горы Белухи. Мужчина поднялся на высоту 4509 метров, а потом прыгнул вниз. Захватывающий полет он снял на камеру.

- Это было 26 августа. Поднимался в одиночку с места называемого Томские стоянки. Шел максимально быстро в рюкзаке был только купол для полёта. Дошел от Томских стоянок до вершины за 6 часов 30 минут, - рассказал Александр.

А потом разбег, прыжок и невероятный полет. Вот только внизу парня встретили пограничники.

- Выбирая точку старта, он вошел в 100-метровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской государственной границе. Кроме того, парапланерист не заявил о намерении осуществить полет, на что, в соответствии с действующим законодательством, необходимо получить разрешение пограничного органа. Тем самым он нарушил режим государственной границы, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Судя по всему, о своем поступке парень нисколько не жалеет, оно того стоило. Кстати, вопрос туризма и восхождения на Белуху стоит до сих пор остро. По сути, все туристы, которые идут к вершине, пересекают границу. Договориться правительство с защитниками границ до сих пор не может. Если контроль будет ужесточен, это неминуемо скажется на туризме.

ИСТОЧНИК KP.RU