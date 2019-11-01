В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-01T12:35:30+03:00

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Очередные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле. Площадку будут работать в субботу, 2 ноября, с 10 до 14 часов во всех районах города.

Как сообщают в администрации Барнаула, в Железнодорожном районе ярмарочные площадки будут работать на проспекте Ленина, 71 и проспекте Красноармейском, 131. В Индустриальном районе торговля будет идти на улице 50 лет СССР, 51а. В Ленинском районе ярмарку организуют на площади Народной (пересечение улиц Попова и Георгия Исакова). В Октябрьском районе Барнаула ярмарку проведут на проспекте Ленина, 152 и по улице Германа Титова, 9. В Центральном районе города ярмарочные площадки развернут на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21а.

На ярмарках можно будет купить яйца, мясо птицы, свинина и говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи, фрукты и так далее. Телефон для справок: (3852) 37-04-64 (администрация города).

ИСТОЧНИК KP.RU