Частный сектор в Барнауле заменят высотками

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-01T11:14:02+03:00

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Власти Барнаула представили план застройки города, исходя из которого становится ясно, что частный сектор будет постепенно сокращаться, а на его месте появятся высотки.

Теперь, согласно закону, здания в 25 этаже (это примерно до 75 метров в высоту), можно строить и на участках частного сектора. Как сообщает «МК на Алтае», к ним микрорайоны в границах улиц Партизанской, Челюскинцев, Никитина и пр. Социалистического; ул. Промышленной, Партизанской, Горького и пр. Комсомольского; ул. 2-й Строительной, пр. Коммунаров и пр. Ленина.

При этом на таких улицах как Мамонтова, Промышленная, Ползунова, Горького, Никитина, Гоголя, а также на проспектах Ленина и Красноармейском останутся исторические здания. Здесь разрешено возводить только общественно-деловые здания, не более четырех этажей (высота 18 метров).

Кое-где уже началась расчистка территорий, сносят старые постройки, техника вывозит строительный мусор, расселяют жильцов частных домов. В скором времени начнется комплексная застройка Потока, но, тем не менее, активнее всего работа ведется на окраине краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU