В центре Бийска разваливается кинотеатр

СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-01T09:26:41+03:00

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В прошлом главный кинотеатр Бийска «Алтай» в наши дни разваливается по кирпичику. И самое грустное, что здание находится в самом центре города, рядом с администрацией.

- Стекла разбиты, другие прорехи наспех заколочены фанерой. Крыша и фасады осыпаются, - пишет «Бийский рабочий».

При этом здание располагается на «красной линии». Находиться рядом с ним небезопасно. Летом у кинотеатра поменялся собственник, так как прежний скончался и в право собственности вступили его наследники. Однако других изменений после этого не произошло.

На сегодняшний день владельцы не принимают мер к содержанию объекта и не устанавливают ограждение, которого должно закрыть доступ к кинотеатру посторонних лиц.

- Сегодня муниципалитет окашивает прилегающие к зданию территории, общественники проводят здесь субботники. Но этого мало — здание рушится, а мер никаких не предпринято. Со стороны отдела архитектуры собственникам не раз направляли письма, теперь будем просить о мерах прокурорского реагирования. Чем дольше стоит объект, тем меньше шансов его отремонтировать и восстановить. Еще немного, и его нужно будет сносить, - говорит Александр Студеникин, глава Бийска.

ИСТОЧНИК KP.RU