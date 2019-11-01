Футбольный проект «Новобранец/Легионер» стартует в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-01T08:32:09+03:00

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В субботу, 2 ноября, в Барнауле стартует футбольный проект «Новобранец/Легионер». По словам организаторов, аналогов ему в Сибири нет.

- Данный проект является своего рода трамплином для молодых футболистов в возрасте от 14 до 23 лет. Принять участие в нем может любой желающий, причем совершенно бесплатно, - говорят организаторы.

В общей сложности было принято сто заявок от ребят, которые хотят пройти отборочный тур и войти в состав Лиги .БРО. Это набирающий популярность футбольный проект. Уже третий год его проводит Спортивный клуб «Темп». По итогам сезона 2018-2019 года несколько футболистов получили приглашения в футбольные клубы страны.

Уже в ближайшую субботу состоится первый отборочный этап. По результатам отбора 22 человека смогут пройти на второй уровень, где сыграют с сильнейшими футболистами города. Начало в 16.00. Турнир продет в СК «Темп».

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ИСТОЧНИК KP.RU