Размытое кладбище в Рубцовском районе решили перенести

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-01T07:26:56+03:00

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Алтайские власти нашли решение в ситуации с подмывом захоронений в Рубцовском районе – наиболее оптимальный способ – это перенести могилы. Это сообщает региональное Минприроды.

- Самый оперативный и гуманный способ не допустить нарушения целостности захоронений и обнажение останков усопших – провести перезахоронение. В первую очередь в зону риска попадают четыре могилы (всего 13). По решению администрации Рубцовского района, в первоочередном порядке до 6 ноября они будут перезахоронены. По остальным – идет поиск родственников усопших, - сообщает ведомство.

Напомним, в социальных сетях появилась информация и фотографии сельского кладбища – из сползания грунта обнажили могилы и их содержимое – истлевшие останки.

- Ситуация с подмывом берега – естественна по природным причинам, рекам свойственно менять русла рек. Что и постепенно произошло на этом участке с Алеем, - отмечают в Минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU