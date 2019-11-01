Размытое кладбище в Рубцовском районе решили перенести
Алтайские власти нашли решение в ситуации с подмывом захоронений в Рубцовском районе – наиболее оптимальный способ – это перенести могилы. Это сообщает региональное Минприроды.
- Самый оперативный и гуманный способ не допустить нарушения целостности захоронений и обнажение останков усопших – провести перезахоронение. В первую очередь в зону риска попадают четыре могилы (всего 13). По решению администрации Рубцовского района, в первоочередном порядке до 6 ноября они будут перезахоронены. По остальным – идет поиск родственников усопших, - сообщает ведомство.
Напомним, в социальных сетях появилась информация и фотографии сельского кладбища – из сползания грунта обнажили могилы и их содержимое – истлевшие останки.
- Ситуация с подмывом берега – естественна по природным причинам, рекам свойственно менять русла рек. Что и постепенно произошло на этом участке с Алеем, - отмечают в Минприроды.
ИСТОЧНИК KP.RU