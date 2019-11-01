Когда и где на Алтае напишут итоговое сочинение

СЕГОДНЯ 05:09 2019-11-01T05:10:12+03:00

В этом учебном году есть пять тем на выбор

Изменить размер текста: A A

Алтайские школьники напишу итоговое сочинение 4 декабря. Для этого необходимо подать заявление до 20 ноября.

Также предусмотрены дополнительные даты написания - 5 февраля и 6 мая. Заявления принимаются в срок до 21 января и 22 апреля.

- Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, самостоятельно выбирают сроки написания итогового сочинения, - сообщает Минобрнауки региона.

Выпускники старших классов могут подать заявление в свои школы, остальным - в органы местного самоуправления по месту жительства или пребывания.

В этом учебном году есть пять тем на выбор: «Война и мир», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она». Продолжительность написания сочинения составляет 3 часа 55 минут, для участников с ОВЗ она увеличена на 1,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU