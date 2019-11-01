В Барнауле 28 тысяч жителей останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 04:17 2019-11-01T04:17:48+03:00

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В пятницу, 1 ноября, 28 тыс. жителей поселка Южный останутся без горячей воды. Правда, всего на пару часов - с 10.00 до 12.00.

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием. Перебой связан с подключением кабельных линий электроснабжения к новому центральному тепловому пункту по адресу Лесной тракт, 75.

Об этом сообщается на официальном сайте города. Всего без воды останутся 102 многоквартирных дома, пять школ, восемь детских садов, три больницы, профессиональное училище №38 и 45 домов частного сектора поселка Южного

Жителей информируют, энергетики продолжаю перевод потребителей котельной «Ротор», отапливающей поселок Южный, на мощности Барнаульской ТЭЦ-3. На конец октября завершены все работы по возведению здания и установки насосного и вспомогательного оборудования, следующий этап — подключение электроснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU