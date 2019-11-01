2019-11-01T04:05:29+03:00
Общество

10 млн рублей направили на газификацию в Тальменском районе

Запуск объекта позволит жителям почти 100 домов провести газ
Иван ОЛЕКСЮК
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Стоимость объекта газификации в Тальменском районе составила 10 млн рублей. На эти деньги на станции Озерки запустили газопровод протяженностью более шести километров.

Как сообщается на офсайте региона, деньги выделили из федерального и региональных бюджетов по федеральной программе развития сельских территорий. Предполагается, запуск объекта позволит жителям почти 100 домов провести газ. Они располагаются в пределах улиц Калинина, Солнечной, 50 лет Октября, Рабочей, 8-го Марта, Береговой, Озерной, Промышленной, Алтайской и 1-м Озерном переулке.

В настоящее время подключены уже 25 домов, отмечается, что проектно-сметная документация разрабатывалась на условиях софинансирования со стороны жителей.

Газификацию Тальменского района начали в 1996 году. За это время в муниципалитете построили 462 километра сетей, газифицировали более 140 котельных и более восьми тысяч единиц жилья. Сейчас в Кашкарагаихе и Луговом строят еще два газопровода, а также разрабатывают документацию для будущих объектов в селах Озерки и Новоперуново, рабочем поселке Тальменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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