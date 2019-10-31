2019-10-31T16:26:37+03:00
Общество

В алтайском Минздраве назвали ложью сообщение о мандаринах с гриппом

И о том, что от фруктов умерли пациенты детской больницы
САПОЖКОВА Александра
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МандариныМандариныФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Алтайское Министерство здравоохранения официально заявило о том, что информация о манадринах, зараженных вирусом гриппа, является ложью.

Видеосообщения о заразных фруктах распространяются через соцсети и мессенджеры. В видео говорится о том, что после употребления мандаринов в детских больницах Алтайского края скончались пациенты.

- Данный ролик уже распространялся в январе 2019 года, - отметили в Минздраве. - Тогда Роспотребнадзор призвал граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора .

Чтобы не заболеть гриппом, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства. Вакцины в наличии в достаточном количестве. А что касается фруктов, то всегда следует соблюдать правила:

- не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно вдоль автомагистралей;

- фрукты должны быть спелыми, без гниения, с неповрежденной кожицей;

- перед употреблением необходимо мыть сами фрукты и руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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