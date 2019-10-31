В алтайском Минздраве назвали ложью сообщение о мандаринах с гриппом
Алтайское Министерство здравоохранения официально заявило о том, что информация о манадринах, зараженных вирусом гриппа, является ложью.
Видеосообщения о заразных фруктах распространяются через соцсети и мессенджеры. В видео говорится о том, что после употребления мандаринов в детских больницах Алтайского края скончались пациенты.
- Данный ролик уже распространялся в январе 2019 года, - отметили в Минздраве. - Тогда Роспотребнадзор призвал граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора .
Чтобы не заболеть гриппом, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства. Вакцины в наличии в достаточном количестве. А что касается фруктов, то всегда следует соблюдать правила:
- не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно вдоль автомагистралей;
- фрукты должны быть спелыми, без гниения, с неповрежденной кожицей;
- перед употреблением необходимо мыть сами фрукты и руки.
ИСТОЧНИК KP.RU