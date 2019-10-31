В первом чтении алтайские депутаты приняли новый бюджет региона

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-31T13:35:35+03:00

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Депутаты АКЗС 31 октября в первом чтении утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщается на официальном сайте Алтайского края.

На будущий год доходы краевого бюджета - 101,8 миллиарда рублей. Неналоговые и налоговые доходы прогнозируются в объеме 56,8 миллиарда рублей. А это больше на 8%, чем предусмотрели в первоначальном бюджете на 2019 год. Из федерального бюджета финансовая помощь составила 44,6 миллиарда рублей.

Также в объеме 107,4 млрд рублей запланированы расходы краевого бюджета на 2020 год.

- В проекте бюджета сохраняются все виды социальных выплат. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ежемесячных денежных выплат на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного прожиточного минимума на детей в Алтайском крае, - добавляют в пресс-службе правительства региона.

Расходы на заработную плату предусматриваются с учетом увеличения МРОТ и начислением районного коэффициента сверх утверждаемого минимального размера оплаты труда. Зарплата отдельных категорий работников, которые попадают под действие указа президента РФ от 7 мая 2012 года, предусмотрена с учетом необходимости достижения установленных значений соотношения оплаты труда со среднемесячным доходом от трудовой деятельности. Иным категориям с 1 октября будущего года предусмотрена индексация зарплаты на уровень планируемой инфляции – это 3%.

Также бюджет края прогнозируется с предельным уровнем дефицита 5,6 миллиарда рублей. Также были дополнительно увеличены расходы на:

- Ремонт мемориалов и памятников к празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ 1941 - 1945 годов – это 75 миллионов рублей.

- Реализацию проектов по поддержке местных инициатив - до 250 миллионов рублей.

- Обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе субсидирование части банковской процентной ставки и налогов - до 150 миллионов рублей.

К слову, работа по проекту закона о краевом бюджете продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU