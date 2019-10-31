На территории Алтайского онкодиспансера построят сквер с фонтаном

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-31T13:06:23+03:00

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Во внутреннем дворике Алтайского краевого онкологического диспансера начали строить собственный сквер. Раньше на этом месте был пустырь, но новый руководитель медучреждения решил облагородить свободную территорию.

- Три года пациенты центра «любовались» из окон серой равниной, вызывающей тоску и уныние. Смотреть на красоту благоустроенного сквера гораздо приятнее. Регулярные прогулки в окружении цветов и яркой зелени станут отличной альтернативой спорту для пациентов в любое время года, - рассказал главврач онкоцентра Игорь Вихлянов.

Так подготовительные работы на месте будущего сквера уже начались. Следующим этапом будет благоустройство площадки. На ней появятся клумбы, новые кустарники и деревья, участки газона, альпийские горки, асфальтированные прогулочные дорожки, скамейки и беседки для отдыха. Также в сквере установят большой фонтан.

К слову, приблизительная стоимость всех работ по устройству сквера – около миллиона рублей. Строительство планируют закончить к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU