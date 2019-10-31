2019-10-31T13:06:23+03:00
Общество

На территории Алтайского онкодиспансера построят сквер с фонтаном

Работы планируют завершить к весне 2020 года
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Подготовительные работы на месте будущего сквера уже началисьПодготовительные работы на месте будущего сквера уже началисьФото: Алтайский онкологический диспансер
Изменить размер текста:

Во внутреннем дворике Алтайского краевого онкологического диспансера начали строить собственный сквер. Раньше на этом месте был пустырь, но новый руководитель медучреждения решил облагородить свободную территорию.

- Три года пациенты центра «любовались» из окон серой равниной, вызывающей тоску и уныние. Смотреть на красоту благоустроенного сквера гораздо приятнее. Регулярные прогулки в окружении цветов и яркой зелени станут отличной альтернативой спорту для пациентов в любое время года, - рассказал главврач онкоцентра Игорь Вихлянов.

Так подготовительные работы на месте будущего сквера уже начались. Следующим этапом будет благоустройство площадки. На ней появятся клумбы, новые кустарники и деревья, участки газона, альпийские горки, асфальтированные прогулочные дорожки, скамейки и беседки для отдыха. Также в сквере установят большой фонтан.

К слову, приблизительная стоимость всех работ по устройству сквера – около миллиона рублей. Строительство планируют закончить к весне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В алтайском Минздраве назвали ложью сообщение о мандаринах с гриппом
В первом чтении алтайские депутаты приняли новый бюджет региона
Алтайский техуниверситет проводит профтестирование для сельских школьников
Большими шагами в большое будущее: в АлтГТУ состоялись федеральные соревнования молодых исследователей
Барнаул и Белокуриха признаны здоровыми городами России
В Барнауле прошел рейд по опасным участкам дорог
На устройствах Apple появилась алтайская клавиатура
Секретарь алтайских единороссов призвал партийцев быть ближе к народу
Более 70% работников Алтай-Кокса сделали прививку от гриппа
Главный Дед Мороз России приедет в Барнаул
Погода в Алтайском крае на 31 октября 2019 года: до +20
Барнаульцев обеспокоила строительная техника в парке "Изумрудный"
Экс-мэра Барнаула Сергея Дугина исключили из президиума регионального политсовета ЕР
Рубцовского полицейского обвиняют в фальсификации административного дела
Алтайским медсестрам и фельдшерам рассказали, как определить онкологию на ранних стадиях
Отель Radisson не будут строить на месте сквера в центре Барнаула
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Художница из Барнаула отказалась от мобильника
В Алтайском крае перекроют участки трасс из-за военных колонн
Поликлиники в Алтайском крае будут работать дольше
В Барнауле продают одну из самых маленьких квартир
Памятник архитектуры продали в Бийске за рубль
Воспитанник алтайского хоккея вошел в историю НХЛ
В Барнауле переложили водопровод для новой больницы
В Индустриальном районе Барнаула человек выпал из окна
За парковку на новой благоустроенной аллее в Барнауле будут штрафовать
Алтайские почтовики совместно с газетой «Комсомольская правда» объявляют детский конкурс «Моя мама лучшая на свете»