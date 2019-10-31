2019-10-31T11:15:06+03:00
Общество

Барнаул и Белокуриха признаны здоровыми городами России

Алтайские города стали победителем и призером в различных номинациях
БОРЗОВ Денис
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Белокуриха и Барнаул победили в конкурсе «Здоровые города России». Его организовали Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки», Министерство здравоохранения Российской Федерации и представительство ВОЗ в России.

«В контексте реализации национального проекта «Демография» (в части федерального проекта «Укрепление общественного здоровья») целью конкурса является выявление и распространение эффективного опыта деятельности органов местного самоуправления по укреплению общественного здоровья, созданию условий для формирования здоровьесберегающей среды и единого профилактического пространства в Российской Федерации», - рассказали организаторы.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, комиссия оценивала представленные материалы и определила победителей по различным направлениям. Город-курорт с проектом «Белокуриха - территория здоровья» занял первое место в номинации «Лучшая программа/проект по развитию физической активности среди населения». Барнаул же завоевал второе место за «Лучшую программу/проект по здоровому питанию», представив проект «Правильное питание - залог успешной жизни Барнаула».

К слову, торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 27 ноября в Москве на площадке Общественной палаты Российской Федерации (Миусская площадь, 7, стр. 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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