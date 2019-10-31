На устройствах Apple появилась алтайская клавиатура

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-31T08:30:23+03:00

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На устройствах Apple с оперативной системой IOS появилась алтайская клавиатура. «Алтай танык» («Алтайская буква») с набором символов алтайского алфавита стало доступно для скачивания и открытого тестирования.

Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, для участия в тестировании нужно сначала установить на устройство приложение «TestFlight». После этого следует скачать приложение «Алтай танык», внести указанные изменения в настройках и клавиатура с алтайскими буквами « , ј, , » станет доступна на смартфоне или планшете.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, по чьей инициативе и началась работа над приложением, одним из первых установил приложение на свой смартфон.

- Добрый день, дорогие земляки! С рл к нле, кару јерлештер! Эту фразу я написал с помощью нашего нового приложения «Алтай танык». Клавиатура готова к открытому тестированию. Теперь пользователи смартфонов с операционной системой iOS могут полноценно писать сообщения на алтайском языке, — поделился глава региона в своем аккаунте в соцсетях.

Разработка клавиатуры началась в середине июля, тогда Олег Хорохордин опрашивал в соцсетях жителей региона, поддерживают ли они эту инициативу. Большинство алтайцев выступило за.

ИСТОЧНИК KP.RU